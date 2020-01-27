Apple запатентовала iMac из стекла

iMac не менялся уже много лет, при этом его дизайн до сих считается одним из лучших среди современных моноблоков.

Но возможно в ближайшие пару лет компания Apple обновит внешность моноблока. Недавно были опубликованы новые патенты «яблочной» компании, на которых схематически изображен iMac, а его корпус выполнен из цельного листа стекла.

Причем в едином модуле находится не только сам моноблок, но и ниша для клавиатуры.

В целом Apple предлагает iMac, в котором корпус устройства, подставка для него и сенсорные панели размещены в едином блоке.

При этом в нем предусмотрели особые шарниры, через которые можно менять угол наклона экрана и складывать нижнюю часть для удобной транспортировки и хранения компьютера.

Стоит отметить, что Apple оформляет очень много патентов, но только часть из них реализуется в коммерческое решении.