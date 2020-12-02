Apple запатентовала дизайн ремешка для часов с батареей, встроенной в ремешок

Похоже, что Apple на продвинутой стадии планирует ввести в свои умные часы браслет с увеличенным сроком службы. Apple Watch — действительно хорошие умные часы, оснащенные множеством функций, но, как правило, им не хватает времени автономной работы. Время автономной работы большинства часов Apple составляет от 18 до 24 часов непрерывной стандартной работы.

Однако кардинальные перемены могут быть в ближайшем будущем для технологического гиганта. Информация, полученная из Патентного ведомства США, показывает, что последние патенты, поданные Apple, дают представление о прогрессе, достигнутом компанией в предоставлении решения для устранения недостатка времени автономной работы для своих умных часов. Два недавних патента, выданных Apple по патентам и товарным знакам США во вторник, подчеркивают возможность установки батарей в ремешок Apple Watch. Идея достаточно проста — сама лента будет иметь внутренний каркас с отверстиями для элементов батареи, которые будут индивидуально изолированы и легко заменяются.

Батарейный браслет (так называется новый патент) будет подключен к часам с помощью контактов и будет заряжаться по беспроводной сети через индукционные катушки, намотанные вокруг одного из элементов батареи. В патентных заявках также описывается резиновый ремешок, но та же концепция может быть использована и в металлическом ремешке для часов с использованием соответствующего изоляционного механизма.

Пока мы ждем прорыва, следует отметить, что нет никаких гарантий, что такой продукт станет реальностью, хотя, как и в случае с огромной долей патентных заявок, это может просто указывать на область текущих исследований. Apple ранее возилась с идеей ремешка для батареи, предполагая, что различные датчики и батареи могут быть помещены внутрь каждого элемента в его ремешке Link, но они еще не придумали окончательный продукт с этой функцией.