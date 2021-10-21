Apple запатентовала дизайн iMac и MacBook с выемкой Face ID

Ходили слухи, что Apple выпустит новые ноутбуки MacBook Pro с выемкой на дисплее. Недавний запуск последних моделей MacBook подтвердил этот слух, хотя патент компании 2020 года показал, что дизайн с выемкой был в планах, но с дополнительной функциональностью.

Рассматриваемый патент был впервые обнаружен PatentlyApple еще в марте 2020 года и продемонстрировал будущие iMac и MacBook Pro с выемкой, похожей на выемку на iPhone. Хотя недавно выпущенные MacBook Pro имеют выемку для передней камеры, сенсора TrueTone и других сенсоров , он не предлагает никакой формы системы на основе биометрической аутентификации, такой как Face ID.

Однако в патенте описываются Mac с поддержкой Face ID на выемках. Согласно патенту, эта система позволяла устройству фиксировать «жесты и эмоции лица, видеочат, создание смайлов, шифрование данных, разблокировку вычислительного устройства, добавление паролей, различение разных пользователей и тому подобное». Другими словами, недавно выпущенные MacBook Pro, возможно, изначально должны были поддерживать Face ID, но похоже, что эта функция, вероятно, будет включена в будущие версии ноутбука.