Apple замедлила работу iPhone и на нее подали в суд в Нидерландах

Согласно информации, опубликованной вещательной корпорацией NOS, две организации по защите прав потребителей в Нидерландах подали иск против Apple из-за предполагаемого преднамеренного замедления работы смартфонов.

Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation требуют компенсацию от Apple за «ущерб, причиненный преднамеренным замедлением работы iPhone 6, 7 и SE», выпущенных в период с 2016 по 2018 год.

Организация Consumer Claim утверждает, что после обновления программного обеспечения, выпущенного Apple, производительность телефонов снизилась, возникли проблемы с батареей, и пользователи не были достаточно информированы об этом.

В результате устройства стали работать медленнее или перестали функционировать должным образом. Многие покупатели вынуждены были заменить батареи или даже смартфоны.

Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation требуют компенсацию в размере €100 за каждое устройство, а сумма может быть выше для пользователей, которые заменили свои смартфоны, передает ТАСС.

Они предоставили анкету, которую покупатели могут заполнить для подачи своего требования на сайтах организаций.

В настоящее время Apple не предоставила комментариев относительно данного иска.