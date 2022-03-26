Apple закрывает лазейку, которая позволяла держателям карт «Мир» использовать Apple Pay в России

Apple на этой неделе приостановила предоставление услуги Apple Pay для карточной платежной системы «Мир» в России, фактически закрыв лазейку, которая позволяла россиянам продолжать использовать услугу «Apple Pay».

По данным Reuters, «Мир» оставался подключенным к ‌Apple Pay‌ даже после того, как 1 марта Apple ограничила использование платежного сервиса в России для держателей карт Mastercard и Visa.

Национальная платежная система России заявила в четверг, что доступ к «Миру» закрыт, и карты «Мир» больше не будут работать с «Apple Pay» в ближайшие дни.

«Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта пользователи не могут добавлять новые карты «Мир» в сервис. В ближайшие дни Apple прекратит все операции с ранее добавленными картами», — говорится в сообщении.

Об этом в пятницу сообщила НСПК.

Поддержка ‌Apple Pay‌ для платежной системы «Мир» запущена в июле 2021 года. «Мир» — национальная платежная система России, в которой 150 банков выпускают карты «Мир».

Apple 1 марта закрыла доступ к ‌Apple Pay‌ в России, а также прекратила продажу всех продуктов в стране . По сообщениям, покупки в iTunes и App Store были остановлены 10 марта.