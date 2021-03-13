Apple закрыла производство «умной» колонки HomePod из-за низких продаж

В американкой компании приняли решение прекратить производство умной колонки, которая дебютировала еще в 2017 году.

Причиной прекращения производства оказались низкие продажи HomePod, но это не означает, что она исчезнет с рынка.

По предварительным подсчетам, какое-то время устройство будет представлено на рынке, так как у продавцов еще есть запасы.

Стоит отметить, что HomePod дебютировала еще в 2017 году, но в продажу она поступила в начале 2018 года. При этом она продавалась не во всех странах, в том числе она не приехала и на российский рынок.

На рынке США колонку сначала предлагали по цене 349 долларов, но в результате ее цена упала до 50%. Но даже такая стоимость не привлекла покупателей. А вот версия HomePod Mini оказалась достаточной востребованной, хотя предлагается по цене 99 долларов.