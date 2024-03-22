Apple за три года не смогла совместить Apple Watch с Android

В ответ на иск антимонопольного ведомства США Apple подтвердила, что они рассматривали возможность интеграции своих часов Apple Watch с устройствами Android в течение трех лет.

Однако они столкнулись с техническими ограничениями, которые делают такую совместимость невозможной.

С момента выпуска первых моделей Apple Watch в 2015 году они были предназначены исключительно для работы с iPhone.

Минюст США считает, что это создает дополнительные расходы для пользователей Android, которым приходится приобретать другие умные часы.

В марте 2024 года антимонопольное ведомство подало иск против Apple, обвиняя компанию в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке смартфонов.

Источник: 9to5mac