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Apple за три года не смогла совместить Apple Watch с Android

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В ответ на иск антимонопольного ведомства США Apple подтвердила, что они рассматривали возможность интеграции своих часов Apple Watch с устройствами Android в течение трех лет.

Однако они столкнулись с техническими ограничениями, которые делают такую совместимость невозможной.
С момента выпуска первых моделей Apple Watch в 2015 году они были предназначены исключительно для работы с iPhone.

Минюст США считает, что это создает дополнительные расходы для пользователей Android, которым приходится приобретать другие умные часы.
В марте 2024 года антимонопольное ведомство подало иск против Apple, обвиняя компанию в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке смартфонов.

 

Источник: 9to5mac

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