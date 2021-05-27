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Статьи

Обзоры рынков

Apple Watch займут треть рынка умных часов в первом квартале 2021 года

27.05.2021 21:04

Новое исследование Counterpoint Research сообщает, что мировые поставки умных часов в первом квартале 2021 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно новым данным, на Apple Watch в этом квартале приходится треть рынка умных часов.

Согласно отчету, Apple сохранила лидирующие позиции, катализируя общий рост рынка, зафиксировав 50% -ное увеличение спроса на модели Series 6 в годовом сопоставлении.

Доля рынка Apple выросла на 3%. Поставки Samsung также выросли на 27% благодаря популярности Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active Series, но рост южнокорейского поставщика был ниже среднего по рынку, и его доля на рынке немного снизилась.

Apple смогла еще больше укрепить свои лидирующие позиции на рынке, вовремя расширив свой портфель с Watch SE до Series 6. Это может подтолкнуть Samsung к запуску модели среднего ценового уровня для ускорения роста,

— сказал старший аналитик Суджон Лим.

Что касается платформ ОС для умных часов, Apple watchOS захватывает более трети рынка с растущей скоростью подключения к своей базе в миллиард пользователей iPhone. Аналитики Counterpoint Research ожидают некоторых изменений в долгосрочной перспективе после того, как Samsung и Google объявили о своем партнерстве по новой операционной системе Wear:

Это отличный шаг со стороны Google, направленный на реализацию своих амбиций в области носимых устройств. Он может создать надежный портфель устройств Wear, объединяющий лучшее из всех трех миров — Tizen OS, Wear OS и Fitbit OS. «Консолидация дает больше возможностей платформе Google Wear и привлечет больше разработчиков для создания новых возможностей для запястья,

— сказал вице-президент по исследованиям Нил Шах .

Шах также считает, что рынок носимых устройств будет важен для крупных технологических компаний в долгосрочной перспективе. «Носимые устройства и сервисы станут важными для таких компаний, как Apple, Google, Facebook и Amazon, поскольку они прямо или косвенно расширяют свое присутствие в вертикалях здравоохранения, фармацевтики и страхования».

Apple анонсировала Apple Watch Series 6 вместе с Apple Watch SE в прошлом году. У обоих часов процессор на 30% быстрее, чем у предыдущей модели. В Series 6 есть датчик кислорода в крови, специальное приложение для ЭКГ и более яркий дисплей Always-On.

Для Apple Watch Series 7 Apple может представить революционную функцию определения уровня сахара в крови. В январе 2021 года  компания ET News  из Кореи сообщила,  что и Samsung, и Apple работают над тем, чтобы в этом году измерить уровень сахара в крови на своих часах.

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