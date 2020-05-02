Apple Watch смогут отслеживать психическое здоровье пользователя

Несмотря на огромное разнообразие «умных» часов, самыми лучшими уже давно признаны Apple Watch.

На самом деле у этих часов практически нет конкуренции, поэтому компания Apple особо и не старается оснащать свои часы новыми функциями, а только расширяет возможности программного обеспечения.

По слухам новое поколение Apple Watch сможет отслеживать психическое здоровье пользователя. Информацию об этом в Сети распространил видеоблогер Никиас Молина.

По данным блогера, в часах появится более совершенный процессор Apple S6, обновленные возможности датчиков и увеличенная батарея.

Стоит отметить, что пока данная информация никак не подтверждена. Все подробности про Apple Watch 6 станут известны только на презентации, которую проведут осенью.