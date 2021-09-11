Apple Watch Series 8 будут измерять температуру, а будущие AirPods помогут контролировать здоровье

В исследовательской заметке, посвященной тому, как Apple Watch Series 7 все еще будут выпущены в сентябре, несмотря на небольшую двухнедельную задержку в массовом производстве, авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо также кратко прокомментировал Apple Watch Series 8 и AirPods.

Куо сказал, что с оптимизмом смотрит на спрос на Apple Watch в 2022 году, учитывая, что в следующем году Apple Watch Series 8 предложат новые функции управления здоровьем, и он предсказал, что это будет включать измерение температуры тела. Эта функция превратит Apple Watch в термометр на запястье, который может быть особенно полезен для определения температуры, распространенного симптома многих болезней.

Марк Гурман и Дебби Ву из Bloomberg ранее сообщали, что Apple Watch, скорее всего, получат датчик температуры тела в 2022 году, а Рольф Винклер из Wall Street Journal сказал, что эта функция поможет в планировании фертильности.

Apple постепенно расширяла функции здоровья, доступные на Apple Watch на протяжении многих лет, включая отслеживание сердечного ритма, уведомления о нерегулярном сердечном ритме, приложение ЭКГ, измерение кислорода в крови, обнаружение падений и многое другое. В интервью журналу Outside Magazine в прошлом году генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что Apple Watch все еще находятся на «ранней стадии» в отношении количества датчиков, которые можно было бы встроить в устройство.

«Подумайте о количестве датчиков в вашей машине, — сказал Кук. «И возможно, ваше тело намного важнее, чем ваша машина».

Куо также предсказал, что будущие AirPods будут обеспечивать функции управления здоровьем, но не предоставил никаких конкретных деталей. В мае 2020 года DigiTimes сообщила, что будущие AirPods будут использовать новую технологию «система в пакете» со встроенным искусственным интеллектом , позволяющую AirPods «отслеживать частоту сердечных сокращений, количество шагов и состояние здоровья».

По словам Куо, китайский поставщик Luxshare Precision станет «крупнейшим бенефициаром» аппаратных продуктов Apple для управления состоянием здоровья.