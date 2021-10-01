Apple Watch Series 7 поступят в продажу в середине октября

Apple Watch Series 7 будeт поставляться в середине октября с предзаказов и начнут уже на следующей неделе, сообщил Джон Проссер, ссылаясь на источники, знакомые с «выходом» .

Apple представила «Apple Watch Series 7» на своем сентябрьском мероприятии «California Streaming» вместе с моделями iPhone 13 , но в то время заявила, что новые Apple Watch поступят в продажу позже осенью.

Официально о том, когда будет доступна серия 7, не было, но большинство моделей Apple Watch Series 6 распроданы в США уже пару недель. Слухи предполагают, что выпуск «Apple Watch Series 7» был отложен из-за производственных проблем, вызванных сложностью устройства, что отодвинуло массовое производство.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал в начале сентября, что Apple решила производственные проблемы и что производство будет наращиваться в середине-конце сентября.

Проссер говорит, что Apple начала «информировать прессу» с запросами об устройствах для обзора, чтобы ожидать дополнительной информации о Series 7 «в ближайшие недели», при этом никакой другой информации нет. Проссер имеет неоднозначную репутацию в отношении утечек, особенно в отношении прогнозов даты запуска, поэтому к этой информации следует относиться с некоторым скептицизмом.

Тем не менее, середина октября — разумное предположение и график запуска «Apple Watch Series 7», тем более что мы все еще ожидаем еще одного мероприятия в этом году, которое может состояться в середине-конце октября.

«Apple Watch Series 7» не получил тех изменений в дизайне, которых мы ожидали, включая дизайн с плоскими краями, описанный Prosser ранее в этом году. Там является редизайн с большим дисплеем, более тонкими границами, а также новыми вариантами размера 41мм и 45мм, но общий изогнутый дизайн компании Apple Watch остается тем же самым .

Apple Watch Series 7 не имеет новых возможностей отслеживания состояния, но Apple повысила надежность и добавила функцию быстрой зарядки. Цены на «Apple Watch Series 7» будут начинаться с 399 долларов.