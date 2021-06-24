В новом отчете появилась информация об Apple Watch Series 7. Умные часы следующего поколения от компании, очевидно, будут иметь меньший набор микросхем S7, который откроет больше места для других внутренних компонентов.

Согласно DigiTimes, Apple Watch Series 7 от гиганта из Купертино будет содержать новый двусторонний SiP (System in Package). Этот новый чипсет будет построен тайваньским поставщиком ASE Technology. На официальном сайте поставщика компания ASE Technology подтвердила, что ее двусторонняя технология позволит миниатюризировать модули. Другими словами, последние умные часы компании могут иметь под капотом чипсет меньшего размера S7.

На данный момент ожидается, что производитель iPhone выпустит Series 7 Watch в сентябре этого года. Этот месяц запуска соответствует анонсу предыдущего поколения. Кроме того, бренд также сообщает о тестировании более тонких лицевых панелей дисплея и новой техники ламинирования, которая может сблизить дисплей и переднюю стеклянную крышку.

Точно так же мы ранее сообщали о смарт-часах с новым плоским дизайном и новым вариантом мятно-зеленого цвета. Предыдущие утечки также утверждали, что предстоящие часы Watch Series 7 будут иметь функцию отслеживания уровня глюкозы в крови, а также датчик температуры тела.

Источник — Astera.