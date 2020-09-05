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Apple Watch Series 6 не будут выпущены в сентябре этого года

05.09.2020 10:16

Каждый год Apple проводит осеннее мероприятие для прессы, на котором анонсирует новые модели iPhone, часы Apple Watch, а иногда и новые iPad. Этот год не был типичным, поэтому неудивительно, что график запуска компании также был нарушен.

Ранее ходили слухи, что Apple Watch Series 6 выйдет в сентябре. Теперь другой известный лидер мнения утверждает, что этого не произойдет, и, возможно, нам придется немного подождать, пока появятся новые Apple Watch. Хотя ожидание того стоит. Недавняя патентная заявка намекает на несколько новых функций здоровья, которые появятся в Apple Watch.

В прошлом месяце Джон Проссер заявил, что Apple анонсирует новые модели iPad и Watch в сентябре. По словам Проссера, Apple откажется от типичного личного мероприятия для прессы в начале сентября и объявит об этих небольших продуктах в нескольких пресс-релизах в течение месяца.

Пресс-конференция по iPhone, предположительно, последует в октябре и будет виртуальным мероприятием, аналогичным лейтмотиву WWDC, проведенному в июне.

Пользователь Twitter L0vetodream, который также имеет подтвержденный послужной список утечек продуктов, связанных с Apple, утверждает, что в этом месяце Apple Watch не будет.

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