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Apple Watch Series 10 могут получить фирменный ИИ

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В осенней модели Apple Watch Series 10 ожидается увеличение размеров. Два стандартных размера, 41 мм и 45 мм, будут заменены на 45 мм и 49 мм. Возможно, Apple решила увеличить размеры, основываясь на положительном отзыве клиентов о большом дисплее модели Ultra.

Также было замечено, что в линейке продуктов Apple отсутствует поддержка искусственного интеллекта для Apple Watch. В новых часах Series 10 ожидается появление новых функций, таких как датчик артериального давления и возможно датчик апноэ во сне, а также новая технология отображения для повышения эффективности работы аккумулятора.

Увеличение размеров может быть обусловлено необходимостью размещения новых датчиков внутри корпуса часов. Также возможно, что Apple готовится к будущему, когда интеллект Apple будет доступен на часах.

В настоящее время мощность чипа Apple Watch ограничивает поддержку Apple Intelligence, но в более крупных часах могут быть установлены более мощные чипы.

Ожидается, что на конференции WWDC 2025 будут представлены новые часы с поддержкой Apple Intelligence, благодаря более мощному чипу следующего поколения.

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