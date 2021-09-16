Apple Watch SE теперь поставляется с зарядным кабелем USB-C

Покупатели, заказавшие одно из недорогих устройств Apple Watch SE , теперь получат в комплекте обновленный зарядный кабель USB-C, а не предыдущий зарядный кабель USB-A.

Apple меняет кабель в коробке, поскольку он продолжает отходить от USB-A и для единообразия в линейке Apple Watch.

«Apple Watch SE», по-видимому, будет поставляться с тем же зарядным устройством USB-C Fast Charger, которое доступно с Apple Watch Series 7 , но быстрая зарядка ограничена новыми моделями. Хотя кабель такой же, Apple Watch SE заряжается со стандартной скоростью.

С помощью кабеля для быстрой зарядки Series 7 может заряжаться на 33 процента быстрее, чем со стандартной зарядной шайбой Apple Watch, благодаря новой архитектуре зарядки, которая не встроена в «Apple Watch SE».

На странице продукта «Apple Watch SE» подтверждается обновление и указывается, что устройство поставляется с «кабелем от магнитного зарядного устройства на USB-C длиной 1 м», а не со стандартным магнитным кабелем, использующим USB-A. У Apple ранее была версия кабеля USB-C для Apple Watch с небыстрой зарядкой, но она была снята с производства и больше не доступна .

В то время как «Apple Watch Series 7» и «Apple Watch SE» будут поставляться с зарядным кабелем Apple Watch USB-C, Apple Watch Series 3, самый дешевый вариант Apple, по-прежнему будет оснащаться зарядным кабелем USB-A.