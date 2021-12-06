Apple Watch SE 2 выйдут в следующем году вместе с новой прочной моделью

Apple недавно запустила линейку Watch Series 7, и теперь компания готовится к запуску новых моделей в своем портфеле носимых устройств. Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, компания из Купертино может обновить весь модельный ряд.

Сообщается, что линейка Apple Watch на предстоящий год может включать обновленную версию Apple Watch SE , которую можно назвать Apple Watch SE 2. Кроме того, ожидается, что компания выпустит версию с прочным дизайном, нацеленную на спортсмены.

Наряду с этими новыми устройствами компания намерена продолжить обычную линейку, которая будет обновлена ​​дополнительными функциями в грядущих Apple Watch Series 8, предлагая все премиальные функции от технологического гиганта.

Apple Watch SE 2 будет соответствовать оригинальной модели SE, которая была выпущена в 2020 году и нацелена на покупателей с ограниченным бюджетом. Он имеет дизайн, аналогичный обычным моделям Apple Watch, но в нем отсутствуют некоторые расширенные функции, такие как постоянно включенный дисплей, датчик кислорода в крови и функция ЭКГ.

Пока ничего не известно о том, что может предложить обновленная модель Watch SE, но есть вероятность слегка измененного дизайна и некоторых дополнительных функций, связанных с управлением здоровьем и фитнесом, но в настоящее время это только предположения.

Apple также планирует выпустить защищенную версию своих умных часов повышенной прочности, которая будет ориентирована на спортсменов. Говорят, что он имеет «усиленный» дизайн и может иметь корпус, более устойчивый к царапинам, вмятинам, падениям и многому другому.

В настоящее время у технологического гиганта есть три линейки умных часов — Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 3 и Apple Watch SE. Теперь компания будет расширять предложение и ориентироваться на нишевых клиентов с надежной конструкцией.