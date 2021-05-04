Apple Watch могут получить датчики контроля уровня сахара и алкоголя в крови

Apple Watch могут получить датчики контроля уровня сахара и алкоголя в крови04.05.2021 23:14
Некоторые ожидали что Apple встроит возможность отслеживания уровня сахара в крови в текущем поколении Apple Watch.
По данным Forbes, новые смарт-часы от компании Apple получат не только возможность анализировать уровень сахара крови, но также и уровень алкоголя.
Такие данные Forbes получила от британской медицинской компании Rockley Photonics, с которой Apple сотрудничала несколько лет.
Совместно они работали над датчиками уровня глюкозы в крови, алкоголя и измерения давления.
Насколько Apple Watch смогут точно измерять уровень сахара в крови не известно, ведь будет применяться оптический датчик.
К тому же Apple свои часы всегда позиционирует как устройства для слежения за здоровьем, а не точный медицинский прибор.
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