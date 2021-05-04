Apple Watch могут получить датчики контроля уровня сахара и алкоголя в крови

Некоторые ожидали что Apple встроит возможность отслеживания уровня сахара в крови в текущем поколении Apple Watch.

По данным Forbes, новые смарт-часы от компании Apple получат не только возможность анализировать уровень сахара крови, но также и уровень алкоголя.

Такие данные Forbes получила от британской медицинской компании Rockley Photonics, с которой Apple сотрудничала несколько лет.

Совместно они работали над датчиками уровня глюкозы в крови, алкоголя и измерения давления.

Насколько Apple Watch смогут точно измерять уровень сахара в крови не известно, ведь будет применяться оптический датчик.

К тому же Apple свои часы всегда позиционирует как устройства для слежения за здоровьем, а не точный медицинский прибор.