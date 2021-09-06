Apple Watch 7 может не подходить к ремешку от Apple Watch 6

Существующие ремешки, ремешки и аксессуары для Apple Watch могут быть несовместимы с новой версией этого года, согласно слухам от лидера Макса Вайнбаха , который предполагает, что в Apple Watch Series 7 будут использоваться другие ремешки, которые не будут совместимы со старыми часами.

Слух проистекает из недавних отчетов о том, что Apple Watch Series 7 будут доступны в новых размерах 41 мм и 45 мм, заменив текущие варианты 40 мм и 44 мм. Утечки предложили нам впервые взглянуть на так называемые новые ремешки для грядущих носимых устройств , продемонстрировав новые размеры и вызвав предположения о совместимости старых аксессуаров с новыми часами.

В своем твите в четверг Макс Вайнбах сказал: «Я слышал от сотрудника магазина Apple, что они больше не получают ремешки диаметром 40/44 мм и ожидают, что в новых часах Apple будут использоваться другие ремешки, которые не будут совместимы со старыми часами».

Конечно, возможно, что магазины Apple Store просто не пополняют запасы ремешков и ремешков Apple Watch, которые имеют «старую» упаковку, которая предположительно будет обновлена ​​с выпуском Apple Watch Series 7. До сих пор все Apple Watch продолжали поддерживать аксессуары, выпущенные, когда носимые устройства впервые были выпущены в 2015 году.

Согласно сообщениям, Apple и ее поставщики работают круглосуточно после того, как производственные проблемы привели к остановке производства нового носимого устройства «из-за серьезных проблем с достижением удовлетворительной производственной производительности», при этом источники ссылаются на сложность слухов Apple Watch Series 7. новый дизайн как фактор, способствующий неожиданной задержке.

Говорят, что Apple Watch Series 7 получит более быстрый процессор, улучшенную беспроводную связь и обновленный экран . Говорят, что новые устройства будут иметь дизайн с плоскими краями, аналогичный тому, что мы видели на iPhone 12 Pro, iPad Air и iPad Pro, а в мае лидер Джон Проссер поделился концепциями, которые, как утверждается, были основаны на дизайне, показанном на изображениях. получено из «очень надежного источника».