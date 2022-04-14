Apple Watch 2022: все, что мы знаем на данный момент

Apple Watch Series 7 оказались не совсем такими, какими мы их себе представляли. У него немного больший дисплей, несколько новых цветов и немного более быстрая зарядка, но в остальном он идентичен Apple Watch Series 6, от чипа до датчиков. Это означает, что в 2022 году мы будем смотреть Series 8. Вот все, что мы знаем о том, что грядет.

12 апреля: Марк Гурман из Bloomberg сообщает , что Apple Watch Series 8 могут иметь монитор температуры тела , чтобы помочь женщинам отслеживать фертильность.

12 апреля: по сообщениям, в watchOS 9 появится режим пониженного энергопотребления и улучшенная функция мерцательной аритмии.

8 декабря: Марк Гурман из Bloomberg и Минг-Чи Куо ( через 9to5Mac ) сообщают, что в 2022 году появится несколько новых моделей Apple Watch , в том числе новая SE и «защищенная» версия Series 8.

12 октября: Росс Янг из Display Supply Chain Consultants сообщает, что Apple Watch Series 8 могут быть на треть больше.

Apple Watch Series 8: дизайн

Мы не слышали никаких конкретных слухов о дизайне Apple Watch Series 8, но мы слышали шквал слухов о новом дизайне Series 7, которые не сбылись. Джон Проссер из Front Page Tech сообщил в мае 2021 года, что Apple работает над новым дизайном Apple Watch с плоскими краями, как у iPhone 13 и iPad mini. Кроме того, аналитик Минг-Чи Куо сказал , что часы 2021 года будут иметь «улучшенный форм-фактор».

Между тем, Гурман из Bloomberg сообщил в августе, что ожидается «небольшой редизайн с более плоскими дисплеями», в то время как 91mobiles опубликовал отчетные CAD-рендеры грядущих Apple Watch Series 7, демонстрирующие дизайн, аналогичный утечке Проссера, с плоскими краями и более тонкой рамкой. (9 мм против 10,7 мм). Кажется, что Apple Watch Series 7 будут выглядеть по-другому, но кардинально не изменятся (например, квадратный или круглый дизайн).

Это много дыма без огня, поэтому наша интуиция подсказывает нам, что переработанные Apple Watch были либо списаны, либо отложены. Учитывая массовый дефицит поставок, затрагивающий все продукты Apple, вполне логично, что Apple просто выбрала более простой дизайн в 2021 году.

Apple Watch Series 8: дисплей

Apple Watch Series 7 доступны в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем у Apple Watch Series 6. Это первое увеличение размера со времен Series 4, в котором представлены модели 40 мм и 44 мм. Однако 2022 год может принести еще одну встряску размера экрана.

В середине 2021 года Гурман сообщил, что часы Series 7 будут оснащены «обновленной технологией экрана», в то время как 91mobiles добавил , что Apple может использовать «новую технику ламинирования, которая, как ожидается, приблизит панель к передней крышке». В то время как мы получили более тонкие рамки и более твердое покрытие, Apple Watch Series 7, похоже, используют ту же общую технологию отображения, что и предыдущие модели. Так что мы будем следить за новым процессом экрана во флагманской модели 2022 года.

Также может быть новый размер в дополнение к моделям 41 мм и 45 мм. Росс Янг из Display Supply Chain Consultants сообщил в октябре, что люди «не должны удивляться», если в 2022 году появятся три модели. Это, по-видимому, означает, что Apple представит более крупную модель в диапазоне 48-50 мм.

Apple Watch Series 8: функции для здоровья и фитнеса

В то время как Apple Watch Series 7 имеют те же функции и датчики для здоровья, что и Series 6, следующая модель может принести огромные улучшения. В отчете The Telegraph в мае 2021 года сообщалось, что Apple является клиентом компании, которая специализируется на датчиках здоровья следующего поколения, что подпитывает слухи о том , что в будущих часах будет отслеживаться артериальное давление, уровень глюкозы и уровень алкоголя. Однако в апреле Bloomberg сообщил , что, хотя Apple работает над такой функциональностью, она может быть готова не раньше 2024 года.

Также в разработке находится датчик температуры. Хотя эта функция изначально планировалась для часов Series 7, в июне 2021 года Bloomberg сообщил , что Apple отложила эту функцию как минимум до 2022 года. В апреле Гурман сообщил, что часы Series 8 будут содержать датчик температуры, но он будет использоваться для отслеживание рождаемости, а не запись фактических показаний.

В январе Apple прекратила продажу трекера сна Beddit, устройства, которое измеряет время сна, частоту сердечных сокращений, дыхание, храп, температуру в спальне и влажность. Apple приобрела Beddit в 2017 году, и ходят слухи, что она перенесет большую часть своих расширенных функций отслеживания сна в Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8: «Прочная» модель для спортсменов-экстремалов

Марк Гурман из Bloomberg сообщил в декабре , что Apple может выпустить Apple Watch с «прочным корпусом», которые могут понравиться пользователям, участвующим в экстремальных мероприятиях и спортивных состязаниях. Такие часы, вероятно, будут иметь более устойчивый к царапинам и ударам внешний вид, чтобы лучше конкурировать с прочными часами Casio и Luminox. Ходили слухи, что в 2021 году появятся прочные часы.

Apple Watch 2022: процессор и характеристики

В технических характеристиках Apple Watch Series 7 указана система S7 в комплекте, но многочисленные отчеты предполагают, что она новая только по названию. Во всех смыслах и целях чип S7 такой же, как и чип S6.

Однако Apple действительно работала над совершенно новым процессором для Apple Watch Series 7, который так и не увидел свет. Еще в июне в отчете DigiTimes утверждалось, что Apple будет использовать новый процесс двусторонней упаковки чипов, чтобы еще больше уменьшить размер чипа S7, что может дать место для большего количества батареи или других компонентов или уменьшить общую толщину часов. . В последующем сообщении из новостей Economic Daily из Китая говорилось, что Apple освобождает место, чтобы освободить место для батареи большей емкости.

Этого тоже не произошло. Хотя Apple не указывает емкость батареи Apple Watch в технических характеристиках, все указывает на то, что она имеет батарею аналогичного размера — около 300 мАч. Таким образом, обновление батареи для Series 8 определенно не за горами, тем более что появились сообщения о том, что на горизонте не за горами большой прорыв. Например, учетная запись в Твиттере @pinleaks , которой управляет Макс Вайнбах и которая слила точную информацию об AirTag перед событием Spring Loaded, сообщила, что Apple Watch Series 7 «должны увидеть первое реальное улучшение времени автономной работы с момента оригинальные Apple Watch».

Гурман также сообщил, что в watchOS 9 должен появиться новый режим пониженного энергопотребления.

Ранее Bloomberg сообщал, что часы Series 7 могут принести обновленную сверхширокополосную функциональность, которая так и не появилась. Apple впервые представила сверхширокополосный чип U1 в Apple Watch Series 6 и с тех пор расширила полезность технологии с помощью трекеров AirTag и цифровых ключей в Wallet. Пока неясно, как Apple будет модернизировать технологию в Apple Watch Series 7, но, скорее всего, это будет чип U2.

Apple Watch Series 8: ремешки

Помимо ремешков Solo Loop, которые не совместимы ни с одной моделью до Apple Watch Series 4, Apple поддерживала все предыдущие ремешки с каждой моделью Apple Watch, включая Series 7, поэтому нет причин думать, что серия 8 сломает эту тенденцию. Часы Series 7 представили новый набор цветов, но не представили никаких новых стилей ремешков.

Apple Watch SE: 2-го поколения

После того, как Apple пренебрегла Apple Watch SE в 2021 году без особого снижения цены, Марк Гурман сообщает, что они получат обновление в 2022 году. Мы не слышали никаких других подробностей, но если Apple будет следовать той же каденции, Apple Watch 2022 года SE будет ближе к Apple Watch Series 6 с постоянно включенным дисплеем и дополнительными датчиками (ЭКГ и кислорода в крови). Если Apple сохранит тот же ценник в 279 долларов, это может быть очень привлекательное носимое устройство.

Apple Watch Series 8 и SE: цена и выпуск

Apple предсказуемо выпустила новые Apple Watch в начале осени с 2016 года, поэтому почти наверняка Apple Watch Series 8 и SE появятся либо в сентябре, либо в октябре. Мы ожидаем, что цена останется прежней: Series 8 будет начинаться с 399 долларов, а SE — с 279 долларов. Прочная модель, вероятно, будет стоить дороже, но нам нужно узнать о ней больше.