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Apple выпустит улучшенную метку AirTag уже в 2025 году

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По информации инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новое поколение трекера AirTag от Apple планируется выпустить в следующем году.

Apple выпустит улучшенную метку AirTag уже в 2025 году

Разработчики в настоящее время проводят тестирование устройства с азиатскими производителями-партнерами. Кодовое название нового трекера — B589.

Пока нет точной информации о функциональности новинки, но ожидается, что она будет оснащена более современным чипом, что повысит точность отслеживания местоположения.

Также возможны улучшения в громкости динамика и продолжительности автономной работы.

 

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