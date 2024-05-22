Apple выпустит улучшенную метку AirTag уже в 2025 году

По информации инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новое поколение трекера AirTag от Apple планируется выпустить в следующем году.

Разработчики в настоящее время проводят тестирование устройства с азиатскими производителями-партнерами. Кодовое название нового трекера — B589.

Пока нет точной информации о функциональности новинки, но ожидается, что она будет оснащена более современным чипом, что повысит точность отслеживания местоположения.

Также возможны улучшения в громкости динамика и продолжительности автономной работы.