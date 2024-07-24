Apple намерена представить свой складной iPhone Flip в 2026 году

Рынок складных устройств продолжает эволюционировать, и вопросы долговечности и оптимизации остаются актуальными. Будет ли Apple дожидаться дальнейших инноваций в этой области или предпримет решительные шаги раньше, покажет только время.

Пока пользователи Android имеют больше вариантов складных устройств, поклонникам Apple придется оставаться терпеливыми, ожидая новых мобильных форм-факторов из Купертино.

В последних отчетах утверждается, что Apple, хоть и отстает от своих конкурентов, но все же готовится к выпуску своего первого складного iPhone и произойти это должно в 2026 году.

Вместо того чтобы следовать примеру других производителей Android с книжным складыванием, Apple, по слухам, первоначально вдохновилась Samsung Galaxy Z Flip. Более того, ранее сообщалось, что Apple уже проводила внутренние тестирования дизайна раскладушки.

Есть информация, что для нового iPhone могут использовать экран от Samsung Display. По предварительным данным, первый складной iPhone будет иметь размеры, сравнимые с текущими моделями, что, возможно, означает увеличенный дисплей при компактных размерах в закрытом состоянии.