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Apple выпустит серьезно обновлённый ноутбук MacBook Air

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Apple не очень часто полностью обновляет свои компьютеры, но авторитетный инсайдер утверждает, что самый доступный ноутбук компании скоро будет полностью обновлен.

По данным авторитетного аналитика Минг-Чи Куо и Bloomberg, сейчас компания Apple разрабатывает новую версию MacBook Air.

Эта модель будет в более высоком классе. В ее основе будет лежать новый процессор Apple Silicon.

Предположительно, новый процессор будет носить название M1X и у него будет уже 10 ядер. Источники также пишут про увеличенное количество портов USB-C и пяти расцветках ноутбука.

MacBook Air получит полностью новую внешность и станет еще тоньше и легче. Ожидается, что модель представят во второй половине текущего года или в первой половине 2022 года.

Apple MacBook Air
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