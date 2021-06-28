Apple выпустит серьезно обновлённый ноутбук MacBook Air

Apple не очень часто полностью обновляет свои компьютеры, но авторитетный инсайдер утверждает, что самый доступный ноутбук компании скоро будет полностью обновлен.

По данным авторитетного аналитика Минг-Чи Куо и Bloomberg, сейчас компания Apple разрабатывает новую версию MacBook Air.

Эта модель будет в более высоком классе. В ее основе будет лежать новый процессор Apple Silicon.

Предположительно, новый процессор будет носить название M1X и у него будет уже 10 ядер. Источники также пишут про увеличенное количество портов USB-C и пяти расцветках ноутбука.

MacBook Air получит полностью новую внешность и станет еще тоньше и легче. Ожидается, что модель представят во второй половине текущего года или в первой половине 2022 года.