Apple выпустит первый складной складной iPad или iPhone в 2026 году

Согласно информации, опубликованной южнокорейским изданием The Elec, Apple рассматривает возможность выпуска своего первого складного устройства в ближайшие несколько лет.

Предполагается, что это будет 7-8-дюймовое устройство, которое в конечном итоге может заменить iPad mini с его текущим размером 8,3 дюйма. Планируется, что запуск данного устройства может произойти между в 2026 или 2027 г.

Одновременно Apple также активно работает над разработкой iPad mini с экраном OLED. Есть некоторая неопределенность в отношении того, будет ли это складной iPhone или складной iPad. В отрасли существуют различные слухи на этот счет.

Samsung Display и LG Display, производители дисплеев, уже отправили образцы складных панелей размером 7 и 8 дюймов компании Apple с прошлого года. Считается, что Samsung Display более активно занимается разработкой складных панелей для Apple по сравнению с LG и, вероятно, станет основным поставщиком складных панелей, если Apple примет решение выпустить складные устройства в 2026 году.

Кроме того, сообщается, что Apple также работает над более крупным складным устройством размером 20,5 дюйма, но его ожидается выпустить позже, чем 7-8-дюймовое устройство.

Важно отметить, что эта информация основана на слухах и не является официальным подтверждением со стороны Apple. Планы и сроки выпуска продуктов могут измениться вплоть до официального объявления компании.

Источник: ixbt