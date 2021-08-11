Apple, очевидно, планирует выпустить новый модернизированный MacBook Air с мини-светодиодными дисплеями где-то в середине следующего года. Эта новость поступила от известного аналитика Минг-Чи Куо, который считает, что новая линейка будет представлена ​​в нескольких цветовых вариантах в середине 2022 года.

Куо заявил, что эти обновленные модели MacBook Air будут иметь «совершенно новый дизайн» с форм-фактором, аналогичным будущим моделям MacBook Pro, которые, по слухам, также будут оснащены мини-светодиодными дисплеями с более плоскими верхними и нижними краями. Примечательно, что в предыдущих отчетах также говорилось, что новые ноутбуки MacBook Air будут оснащены более новым чипсетом Apple M2 и фирменным магнитным кабелем питания MagSafe.

Кроме того, Куо добавил, что гигант из Купертино также прекратит выпуск существующего MacBook Air M1 после того, как новая модель Mini LED поступит в массовое производство. Другими словами, это также может повлиять на цену этих ноутбуков. Куо считает, что после прекращения производства M1 MacBook Air обновленная модель, вероятно, будет стоить по той же цене в 999 долларов США.

Итак, если более старая модель M1 увидит снижение цен, если она все еще будет доступна вместе с обновленным MacBook Air. Примечательно, что китайский производитель BOE будет поставлять светодиодные мини-панели для нового MacBook Air. С другой стороны, компания GIS, дочерняя компания LG, Sharp и Foxconn, будет поставлять мини-светодиодные дисплеи для моделей MacBook Pro более высокого класса.

Источник — Astera.