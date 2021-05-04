Apple выпустит обновленный iPad mini только во второй половине 2021 года

Apple выпустит обновленный iPad mini только во второй половине 2021 года04.05.2021 23:12
Новое поколение iPad mini поклонники Apple ожидают весной, но по данным аналитика Минг-Чи Куо, планшет появится в продаже только осенью.
Известный инсайдер сообщил, что iPad mini шестого поколения будет выпущен в двух размерах, но появятся они только осенью.
Планшет будет представлен с экранами 8,4 и 9,14 дюймов, причем дисплеи в планшете будет mini-LED.
Помимо этого, Куо отметил, что в планшете уменьшат рамки, оставят порт Lightning, а сканер Touch ID переместится на боковую кнопку.
Ранее сообщалось, что в iPad mini шестого поколения оставят кнопку Home с Touch ID.
Предположительно, новый «мини»-планшет будет представлен одновременно с iPhone 13.
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