Apple выпустит обновленный iPad mini только во второй половине 2021 года

Новое поколение iPad mini поклонники Apple ожидают весной, но по данным аналитика Минг-Чи Куо, планшет появится в продаже только осенью.

Известный инсайдер сообщил, что iPad mini шестого поколения будет выпущен в двух размерах, но появятся они только осенью.

Планшет будет представлен с экранами 8,4 и 9,14 дюймов, причем дисплеи в планшете будет mini-LED.

Помимо этого, Куо отметил, что в планшете уменьшат рамки, оставят порт Lightning, а сканер Touch ID переместится на боковую кнопку.

Ранее сообщалось, что в iPad mini шестого поколения оставят кнопку Home с Touch ID.

Предположительно, новый «мини»-планшет будет представлен одновременно с iPhone 13.