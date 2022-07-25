Компания Apple выпустит обновленную версию смарт-часов Apple Watch Pro

Уже неоднократно сообщалось, что в этом году будет выпущена новая версия Apple Watch. Она будет предназначена для любителей экстремальных видов спорта.

Часы получат название Apple Watch Pro и как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, часы будут непривычной формы — в них будет не квадратный или круглый экран, а прямоугольный.

Причем по словам источника, это будет «эволюция нынешней прямоугольной формы».

Apple Watch Pro будут выполнены в титановом корпусе и в них реализуют новый режим низкого энергопотребления, что обеспечит часам длительное время работы от одного заряда.