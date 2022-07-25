Главная » Новости

Компания Apple выпустит обновленную версию смарт-часов Apple Watch Pro

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Уже неоднократно сообщалось, что в этом году будет выпущена новая версия Apple Watch. Она будет предназначена для любителей экстремальных видов спорта.
Часы получат название Apple Watch Pro и как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, часы будут непривычной формы — в них будет не квадратный или круглый экран, а прямоугольный.

Причем по словам источника, это будет «эволюция нынешней прямоугольной формы».

Apple Watch Pro будут выполнены в титановом корпусе и в них реализуют новый режим низкого энергопотребления, что обеспечит часам длительное время работы от одного заряда.

Apple Apple Watch Pro
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.