Apple выпустит обновление, которое позволит менять экран iPhone 13 без нарушения Face ID

Эксперты по ремонту обнаружили вскоре после выпуска iPhone 13, что замена экранов на телефоне приведет к поломке Face ID, если только крошечный управляющий чип не будет удален с исходного экрана на новый. Процесс довольно сложный и делает один из самых распространенных видов ремонта для независимых мобильных ремонтных точек довольно утомительным.

С другой стороны, авторизованные Apple ремонтные мастерские имеют доступ к ограниченному программному инструменту, который позволяет iPhone легко принимать новый экран.

Сейчас это должно измениться, когда выйдет обновление, сообщает The Verge. Это позволит заменять экран на iPhone 13 без необходимости переноса микроконтроллера.

iFixit ранее отмечал, что удаление микроконтроллера было настолько трудным, что потребовался бы микроскоп. Это поставило бы независимые ремонтные мастерские в затруднительное положение, но новое обновление означает, что они могут вздохнуть с облегчением.

Пока неясно, когда будет выпущено обновление — Apple еще не объявила дату его выпуска.

Источник — Astera.