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Apple выпустит новый iMac на 10-ядерном процессоре Intel

04.07.2020 19:02

В рамках недавно прошедшего мероприятия WWDC 2020 представители компании Apple пообещали выход нового iMac с новыми процессорами Intel.
И вот недавно стало известно, что Apple выпустит новый iMac на 10-ядерном процессоре Intel. По предварительным данным, речь идет об эксклюзивном процессоре Core i9-10910.

Показ iMac нового поколения ожидали на WWDC 2020, но этого не произошло.

Однако новинка уже засветилась в базе бенчмарка Geekbench, где и указан процессор Core i9-10910, который Intel официально еще не анонсировала.

В этом процессоре будет 10 ядер с поддержкой Hyper-Threading, работающих на частотах 3,6-4,7 ГГц, в то время как другие процессоры Core i9 работают на других частотах.

Многие специалисты выразили мнение, что указанный в бенчмарке процессор будет эксклюзивным решением, предоставляемым Intel компании Apple.

Среди других подробностей стоит отметить, что у протестированного iMac будет 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта Radeon Pro 5300.

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