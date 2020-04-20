Apple в мае выпустит новые недорогие наушники AirPods

Презентация наушников AirPods должна была состояться на специальном мероприятии, которое было отменено из-за пандемии.

По данным инсайдера, показ новых беспроводных наушников AirPods состоится в следующем месяце, а одновременно с ними будет представлен 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro.

Про беспроводные наушники AirPods пока мало что известно. Ожидается, что они будут выглядеть как AirPods Pro, но в них не будет активной системы шумоподавления.

Других данных про AirPods пока нет. По данным источника, в 2020 году будут выпущены еще наушники AirPods в стиле Beats Studio3 и BeatsX.