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Apple выпустит наушники AirPods 3 вместе с iPhone 13 в сентябре 2021 года

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Американская компания Apple в сентябре должна представить новые продукты.

В частности, в первую очередь в начале осени дебютируют смартфоны, но помимо них, как стало известно инсайдерам, будут презентованы и новые наушники. Apple выпустит наушники AirPods 3 вместе с iPhone 13 в сентябре 2021 года.

Третье поколение наушников будет внешне напоминать AirPods Pro, однако в сравнении с ними у новинки будет короче ножка.

При этом сообщается, что их стоимость окажется ниже, но и премиальных функций в них не предложат.

Кроме этого, в новых AirPods 3 будет использоваться новая платформа, а еще им приписывают поддержку аудио без потерь в Apple Music.

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