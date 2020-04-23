Apple выпустит компьютеры с собственным процессором в 2021 году

Агентство Bloomberg уже неоднократно сообщало достоверные данные про будущие продукты компании Apple, а теперь издание пишет про новые ноутбуки и компьютеры серии Mac.

По данным Bloomberg, в 2021 году «яблочная» компания выпустит Mac, созданные на собственных процессорах.

Сейчас Apple в ноутбуках и компьютерах использует чипы стороннего производства. Исключением считаются устройства, основанные на мобильных чипах серии Apple А.

Сообщается, что в основе процессоров для компьютеров будет лежать чип A14, которые будут устанавливаться в линейке iPhone 12.

Будущая платформа будет производиться по пятинанометровому техпроцессу. Полный переход на собственные процессоры Apple нужен для легкого взаимодействия между всей техникой компании.

Сейчас на мобильных процессорах от Apple работают iPad, iPhone, часы Apple Watch и телевизионная приставка Apple TV.