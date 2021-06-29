Apple выпустит iPhone SE 3 с Apple A14 и новый смартфон на базе iPhone 11

Стало известно о планах американской компании по выпуску смартфонов, и оказалось, что производитель готовит не только преемника iPhone SE, но и новую недорогую модель.

Согласно инсайдерским данным, iPhone SE 3 выйдет с процессором Apple A14, а еще эта модель окажется самой доступной в линейке компании с поддержкой сетей пятого поколения.

Дизайн смартфона в целом останется прежним, а диагональ экрана составит 4,7 дюйма. Кроме этого, в устройстве будет кнопка Home, встроенный сканер отпечатков пальцев Touch ID и одна камера на задней панели.

Что касается еще одного недорого смартфона, то он войдет в линейку iPhone SE и получит приставку к названию Plus. То есть в старшей версии будет экран большего размера.

Сообщается, что в основе iPhone SE Plus будет iPhone 11, а диагональ дисплея составит 6.0 дюйма, в котором будет вырез под фронтальную камеру.

Сканер отпечатков пальцев расположат сбоку или расположат под экраном. Еще источник сообщает, что в таком смартфоне будет поддержка Face ID и 5G.