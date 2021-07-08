Apple выпустит iPad с 10,9-дюймовым OLED-дисплеем в 2022 году

Новый отчет раскрыл интересную информацию о грядущей линейке Apple iPad. Судя по всему, в 2022 году компания выпустит модель iPad с 10,9-дюймовым дисплеем OLED.

Согласно отчету консультантов по цепочке поставок дисплеев, гигант из Купертино в следующем году выпустит iPad с 10,9-дюймовым дисплеем AMOLED. Этот отчет также согласуется с некоторыми недавними сообщениями, в которых утверждалось, что Apple представит OLED-панель на модели iPad. Кроме того, сообщается, что производитель iPhone также включит OLED-панели в грядущие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro в 2023 году.

DSSC добавила, что в 2023 году бренд выпустит два iPad с OLED-дисплеями, а в 2022 году он выпустит свой первый iPad с OLED-дисплеем с 10,86-дюймовой панелью. Эти дисплейные панели будут поставляться исключительно Samsung Display, дисплеем южнокорейской компании. На данный момент единственный iPad с панелью 10,9 дюйма — это iPad Air. Итак, рассматриваемый iPad с OLED-экраном может быть грядущей моделью iPad Air 2022 года. Таким образом, версии Air могут подвергнуться серьезному обновлению.

Источник — Astera.