Apple выпустит iOS 15.4, macOS 12.3 и другие обновления на следующей неделе

После специального мероприятия Apple во вторник компания объявила, что наконец выпустит iOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 для всех пользователей на следующей неделе.

iOS 15.4 была доступна для разработчиков в виде бета-версии с начала этого года и содержит множество новых функций. Например, обновление включает Face ID при ношении маски, а также новые смайлики, улучшения в связке ключей iCloud и новый голос для американской Siri.

Для пользователей iPad как iPadOS 15.4, так и macOS Monterey 12.3 включают универсальное управление — долгожданную функцию, которая позволяет пользователям управлять iPad или даже другим Mac по беспроводной сети с помощью клавиатуры и мыши своего основного компьютера.

В macOS 12.3 также добавлена ​​поддержка адаптивного триггера PS5 DualSense и фреймворка ScreenCaptureKit для «высокопроизводительной записи экрана».

Обновления станут общедоступными «на следующей неделе», хотя точная дата не указана. Сборки RC (Release Candidate) должны стать доступными для разработчиков и пользователей общедоступных бета- версий .