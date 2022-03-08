Главная » Новости

Apple выпустит iOS 15.4, macOS 12.3 и другие обновления на следующей неделе

На чтение 1 мин Просмотров 478 Опубликовано

После специального мероприятия Apple во вторник компания объявила, что наконец выпустит iOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 для всех пользователей на следующей неделе.

iOS 15.4 была доступна для разработчиков в виде бета-версии с начала этого года и содержит множество новых функций. Например, обновление включает Face ID при ношении маски, а также новые смайлики, улучшения в связке ключей iCloud и новый голос для американской Siri.

Для пользователей iPad как iPadOS 15.4, так и macOS Monterey 12.3 включают универсальное управление — долгожданную функцию, которая позволяет пользователям управлять iPad или даже другим Mac по беспроводной сети с помощью клавиатуры и мыши своего основного компьютера.

В macOS 12.3 также добавлена ​​поддержка адаптивного триггера PS5 DualSense и фреймворка ScreenCaptureKit для «высокопроизводительной записи экрана».

Обновления станут общедоступными «на следующей неделе», хотя точная дата не указана. Сборки RC (Release Candidate) должны стать доступными для разработчиков и пользователей общедоступных бета- версий .

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA