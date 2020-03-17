Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Журналисты 9to5mac продолжает изучать код прошивки iOS 14, в которой уже были обнаружены новые беспроводные наушники, а теперь специалисты нашли упоминание еще одного смартфона.

Ранее неоднократно сообщали, что Apple выпустит iPhone 9, а это будет бюджетный аппарат, который на рынке придет на смену iPhone 8.

Но как оказалось, готовится два устройства — iPhone 9 и iPhone 9 Plus. В старшей версии установят 5,5-дюймовый экран, а в младшей – 4,7-дюймовый.

Ранее сообщалось, что в iPhone 9 оставят TouchID, а процессор будет A13 Bionic.

Напомним, презентация iPhone 9 должна была состояться в марте, но по слухам ее отменили из-за короновируса.