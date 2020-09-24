Apple выпустит Apple MacBook с mini-LED в 2021 году

Первым устройством Apple с дисплеем Mini-LED станет новый iPad Pro, предсказал аналитик Apple Минг-Чи Куо в новой исследовательской заметке , опубликованной MacRumors и AppleInsider. Куо сообщает, что компоненты мини-светодиодных дисплеев будут массово производиться в четвертом квартале этого года, хотя неясно, когда действительно может быть выпущен новый iPad Pro. В прошлом году Куо предсказал запуск в третьем квартале 2020 года нового iPad Pro с улучшенной технологией отображения. В последний раз Apple обновляла линейку iPad Pro еще в марте .

Уже давно ходят слухи, что Apple разрабатывает шесть устройств с новой технологией отображения, которая предлагает те же преимущества, что и OLED, — например, локализованное затемнение для более глубокого черного и более высокой контрастности — без обратной стороны выгорания. Это достигается за счет использования массива из тысяч крошечных светодиодов в качестве подсветки, которую можно включать и выключать индивидуально, чтобы обеспечить более резкий контраст между яркими и темными областями изображения.

В марте Куо сказал, что эти шесть устройств — это 12,9-дюймовый iPad Pro, 27-дюймовый iMac Pro, новый 14,1-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый MacBook Pro, 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый «IPad» mini, сообщали тогда MacRumors . Сообщается, что iMac Pro должен был быть запущен в четвертом квартале этого года (когда Куо также предсказал, что мы увидим новый 16-дюймовый MacBook Pro ), а новый iPad mini должен был появиться в этом году. Неясно, изменились ли эти запланированные даты выпуска из-за пандемии коронавируса.

Помимо дат выпуска, Куо недавно сказал, что Apple ускоряет внедрение новой технологии отображения . Сообщается, что у Apple теперь есть больше поставщиков мини-светодиодов на выбор, что снижает цены. Куо прогнозирует, что 30-40 процентов iPad, поставленных в 2021 году, будут оснащены новой технологией отображения, наряду с 20-30 процентами MacBook.

Линия Apple iPad Pro может использовать новую технологию отображения премиум-класса после анонса нового 10,9-дюймового iPad Air на прошлой неделе . Благодаря обновленному чипсету, порту USB-C и поддержке Apple Pencil и Magic Keyboard, новый iPad предлагает многие из флагманских функций iPad Pro по гораздо более низкой цене, даже если он пропускает обновление Pro 120 Гц. отображение скорости. Мини-светодиодный дисплей может помочь новому iPad Pro выделиться из остальной линейки iPad, пока технология не станет достаточно дешевой для использования везде.