Apple выпустит 10,86-дюймовый OLED iPad Air в следующем году

Elec утверждает, что Apple выпустит OLED-iPad с 10,86-дюймовым экраном в 2022 году, скорее всего, под брендом iPad Air, поскольку текущий iPad Air уже имеет точно такой же размер экрана. Также сообщается, что к 2023 году компания готовит 11-дюймовые и 12,9-дюймовые планшеты с OLED-экраном, которые, естественно, будут моделями iPad Pro.

В отчете утверждается, что Apple будет использовать жесткий OLED для iPad Air, тогда как будущие модели iPad Pro будут использовать преимущества гибких OLED-структур.

Гибкий OLED-дисплей позволяет получить даже более тонкие рамки экрана, поскольку компоненты дисплея могут быть изогнутыми внутри. Apple использует эту технику в iPhone с 2017 года, когда представил iPhone X.

Для Apple несколько нетипично выпускать новое оборудование, в данном случае iPad Pro 2021 года, с существенно новой технологией экрана только для того, чтобы радикально изменить это снова в течение двух лет. Однако так много публикаций о цепочке поставок сообщают, что это входит в дорожную карту, что, похоже, это произойдет.

Источник — Astera.