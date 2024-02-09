Apple выпустила очередное обновление iOS, iPadOS, watchOS и macOS

Последние обновления программных платформ от Apple уже доступны для скачивания. В новых версиях iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 и macOS Sonoma 14.3.1 было сделано некоторое количество исправлений, сконцентрированных преимущественно на устранении ранее обнаруженных ошибок.

Недавно было выпущено крупное обновление iOS 17.3 с функцией «Защита от краж», которая добавила дополнительные меры безопасности для важных операций на устройствах. В iOS 17.3.1 и iPadOS 17.3.1 была исправлена ошибка, связанная с дублированием или наложением текста при его наборе.

macOS Sonoma 14.3.1 также получила исправление аналогичной проблемы, о которой пользователи жаловались в течение нескольких месяцев. Ошибка проявлялась при работе с веб-страницами, электронной почтой и мгновенными сообщениями.

watchOS 10.3.1 получила несколько исправлений, но конкретные детали не были указаны разработчиком. Коллекция циферблатов для умных часов также была пополнена новым вариантом.

Пользователи могут установить обновления в соответствующих разделах настроек своих устройств. Важно убедиться, что заряд аккумулятора составляет более 50% перед началом установки обновлений.

Источник: 3dnews