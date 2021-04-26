Apple выпустила общедоступные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5

Apple начала распространять iOS 14.5 и iPad OS 14.5, которые тестировались последние несколько месяцев.

В iOS 14.5 и iPad OS 14.5 появилось много новшеств, но самым важным станет возможность разблокировки смартфона с помощью Apple Watch, работающих под управлением watchOS 7.4 и выше.

Новая функция станет полезна тем, кто носит маски, так как с ней система Face ID не способна разблокировать смартфон.

Помимо этого, с обновлением мобильных операционных систем в силу вступили новые правила конфиденциальности для приложений в магазине App Store.

По новым правилам разработчики не смогут собирать данные пользователя для персонализированной рекламы, если им только не разрешит пользователь смартфона.

Новые правила конфиденциальности уже раскритиковали разработчики, так как большое количество приложений как раз и «живет» за счет рекламы.

Добавили в iOS 14.5 и iPad OS 14.5 еще поддержку контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5