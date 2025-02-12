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Apple выпустила обновления безопасности для iOS 18.3.1 и iPadOS 18.3.1

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10 февраля 2025 года Apple представила обновления безопасности для iOS 18.3.1 и iPadOS 18.3.1. Эти обновления доступны для ряда устройств, включая iPhone XS и более поздние модели, а также для различных версий iPad.

Обновления устраняют уязвимость, которая могла позволить физическую атаку и отключить режим USB Restricted Mode на заблокированных устройствах.

Apple сообщает, что данная проблема могла быть использована в сложных атаках на определённых пользователей.

Компания не раскрывает детали проблем безопасности до завершения расследования и выхода исправлений, но все уязвимости отмечаются с использованием CVE-ID на странице обновлений безопасности Apple.

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