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В Apple исправили ошибку с перегревом iPhone в обновлении iOS

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Apple недавно выпустила свежую версию операционной системы iOS 17.0.3, в которой была исправлена ошибка, вызывающая проблемы с перегревом смартфонов.

Самое большое количество жалоб на эту проблему поступило от владельцев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Однако представители компании заявили, что эти сбои не связаны с материалом корпуса из титана, который, наоборот, способствует лучшему распределению тепла, как сообщает Rozetked.

Apple также подчеркнула, что обновление не повлияет на производительность чипа A17 Pro, который остается на прежнем уровне.

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