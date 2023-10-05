В Apple исправили ошибку с перегревом iPhone в обновлении iOS

Apple недавно выпустила свежую версию операционной системы iOS 17.0.3, в которой была исправлена ошибка, вызывающая проблемы с перегревом смартфонов.

Самое большое количество жалоб на эту проблему поступило от владельцев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Однако представители компании заявили, что эти сбои не связаны с материалом корпуса из титана, который, наоборот, способствует лучшему распределению тепла, как сообщает Rozetked.

Apple также подчеркнула, что обновление не повлияет на производительность чипа A17 Pro, который остается на прежнем уровне.