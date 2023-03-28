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Apple выпустила обновление для iOS 16.4 с новыми эмодзи и изоляцией голоса для звонков

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Apple выпустила обновление iOS 16.4 и iPadOS 16.4, которое уже доступно для скачивания и установки на поддерживаемые iPhone и iPad.
Новое обновление получило несколько важных улучшений, среди которых новые эмодзи, поддержка русского языка в свайп-клавиатуре и «изоляции голоса» в голосовых вызовах.

Смартфоны получили 21 ед. новых эмодзи, среди которых есть животные и жесты.

Также обновление iOS 16.4 приносит на смартфоны поддержку русского языка при использовании свайп-клавиатуры.

Среди полезных функций можно назвать изоляцию окружающих звуков во время звонка через сотовую связь. Помимо этого компания устранила более 30 уязвимостей в смартфонах и планшетах, а также улучшила стабильность ОС. Еще вышла iOS 15.7.4, но в ней кроме обновления безопасности ничего нового нет.

iOS 16.4
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