Apple выпустила новые версии iOS 14.2 GM и iPadOS 14.2 GM

Apple выпускает iOS 14.2 GM для бета-тестеров разработчиков и публичных бета-тестеров. Примечательно, что в сегодняшней новой iOS 14.2 GM должно быть исправлено ошибочное: «Теперь доступно новое обновление iOS. Пожалуйста, обновите бета-версию iOS 14», которое сейчас видят многие пользователи.

iOS 14.2 GM сейчас развертывается, ее можно найти в приложении «Настройки». Выпуск этой бета-версии особенно примечателен, учитывая уведомление о несуществующем обновлении, которое многие пользователи видели в течение последних 24 часов.

Подобная ошибка возникает не в первый раз. Фактически, нечто подобное произошло во время бета-тестирования iOS 12 в 2018 году. . По сути, Apple жестко фиксирует истечение срока действия бета-версий iOS в трамплине. Как только эта дата приблизится, трамплин будет автоматически отображать всплывающее предупреждение, пока не будет установлено обновление.

В iOS 14.2 обновленные элементы управления воспроизведением теперь отображаются на экране блокировки, а также переработанные элементы управления AirPlay 2 в Центре управления. Еще одно из новых изменений в iOS 14.2 — это новый переключатель Shazam, который можно добавить в Центр управления.

Чтобы добавить новый переключатель распознавания музыки Shazam в Центр управления, сначала убедитесь, что вы используете бета-версию iOS 14.2 для разработчиков, которая выходит сегодня. Затем откройте приложение «Настройки», выберите «Центр управления» и найдите Shazam под заголовком «Дополнительные элементы управления». Затем вы можете добавить переключатель Shazam и переставить его по своему усмотрению.