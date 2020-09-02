Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7 с обновлением Exposure Notification

Сегодняшний день принес неожиданное обновление для iOS 13: iOS 13.7 добавляет Экспресс-уведомления об обнаружении, следующий этап сотрудничества Apple и Google, призванный помочь местным, региональным и национальным правительствам отслеживать воздействие COVID-19 и изолировать инфицированных. iOS 13.7 добавляет несколько дополнительных незначительных функций, и к нему присоединилась iPadOS 13.7, которая в основном включает исправления ошибок. В этом месяце Google запустит собственную версию Exposure Notifications Express для Android.

Еще в апреле Apple и Google объявили о совместном плане по разработке системы, которая будет использовать оборудование Bluetooth в iPhone и телефонах Android для помощи в отслеживании контактов в условиях пандемии. «Exposure Notifications Express» — так называется вторая фаза этого развертывания — первая фаза началась с обновлений программного обеспечения в мае, которые включали API, чтобы помочь органам общественного здравоохранения разрабатывать свои собственные приложения для этой цели. Теперь, с этим обновлением, эти органы могут получить преимущества высокотехнологичного отслеживания воздействия без разработки собственных приложений.

В реализации Apple для iOS пользователям, находящимся в государствах-участниках, предлагается выбрать получение уведомлений, если данные отслеживания контактов указывают на то, что они могли быть раскрыты. Затем пользователю сообщают о дальнейших действиях, которые определяются местным органом здравоохранения пользователя. Органы общественного здравоохранения определяют, когда и при каких обстоятельствах отправляются уведомления, а также какие рекомендации предоставляются тем, кто мог подвергнуться воздействию.