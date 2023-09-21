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Apple выпустила новую iOS 17, которая будет следить за активностью владельца iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Гигант электроники Apple выпустил очередную версию операционной системы для своих смартфонов — iOS 17. Как сообщается на официальном сайте компании, это бесплатное обновление программного обеспечения уже доступно для скачивания всем пользователям устройств Apple.

Разработчики подчеркивают, что новое приложение позволит существенно повысить производительность работы с мобильным гаджетом благодаря целому ряду полезных функций. Теперь можно будет создавать уникальные цифровые аватары для всех контактов, записывать и распознавать текст входящих звонков. Продвинутый искусственный интеллект будет отслеживать активность пользователя на протяжении всего дня и адаптироваться под его привычки.

Кроме того, становится доступная расшифровка аудиосообщений в мессенджерах и поддержка интерактивных виджетов — мини-приложений прямо на рабочем столе. Стоит отметить, что обновить свои смартфоны до iOS 17 могут и российские владельцы «яблочных» устройств.

iOS 17
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