Меню
Поиск

USD/RUB: 71.92 EUR/RUB: 84.26 BTC/USD: 8756.9

29 августа : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11,5 тыс. рублей

28.07.2020 21:47

Новый кабель получил тканевую оплетку, и по слухам в такой же оплетке будет комплектный кабель смартфона iPhone 12.
Компания Apple начала продавать новый кабель Thunderbolt 3 Pro. Его длина составляет два метра, а цена —  11 490 рублей.

Стоит отметить, что за такую сумму можно купить бюджетный смартфон от китайского производителя. Предлагаемый кабель способен обеспечить скорость передачи 40 Гбит/с.

Thunderbolt 3 Pro можно использовать для мониторов, оснащенных входом DisplayPort.

Также кабель совместим с интерфейсом USB 3.1 Gen 2, а через него пользователь может передавать информацию со скоростью 10 Гбит/с.

Ранее таким кабелем компания Apple комплектовала монитор Apple Pro Display XDR.

Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11,5 тыс. рублей

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги