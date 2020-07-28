Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11,5 тыс. рублей

Новый кабель получил тканевую оплетку, и по слухам в такой же оплетке будет комплектный кабель смартфона iPhone 12.

Компания Apple начала продавать новый кабель Thunderbolt 3 Pro. Его длина составляет два метра, а цена — 11 490 рублей.

Стоит отметить, что за такую сумму можно купить бюджетный смартфон от китайского производителя. Предлагаемый кабель способен обеспечить скорость передачи 40 Гбит/с.

Thunderbolt 3 Pro можно использовать для мониторов, оснащенных входом DisplayPort.

Также кабель совместим с интерфейсом USB 3.1 Gen 2, а через него пользователь может передавать информацию со скоростью 10 Гбит/с.

Ранее таким кабелем компания Apple комплектовала монитор Apple Pro Display XDR.