Apple выпустила iOS 17.1, в которую добавила множество новых функций

Apple выпустила релизную версию операционной системы iOS 17.1, предлагая ряд новых функций и исправлений.

Apple Music получил новое обновление в iOS 17.1. Теперь добавлен раздел «Избранное», где можно хранить все понравившиеся композиции, альбомы и плейлисты. Это улучшит работу алгоритмов рекомендаций и позволит получать более точные рекомендации пользователю.

В iOS 17.1 добавлена возможность настройки режима ожидания экрана. Теперь пользователи iPhone 14 Pro и 15 Pro могут контролировать время отключения экрана или поддерживать его работу постоянно, в зависимости от своих предпочтений.

Одним из важных обновлений является поддержка передачи файлов AirDrop через мобильную сеть. Эта функция была анонсирована на конференции разработчиков в июне и теперь доступна для пользователей. Теперь можно легко передавать файлы между устройствами через AirDrop, даже если вы отойдете от источника передачи.

Обновление также исправляет проблему с остаточным изображением на экранах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Владельцы этих моделей столкнулись с проблемой «выгорания» экранов, которая оказалась программной и была решена в данном обновлении.

iOS 17.1 также расширяет доступность индикатора фонарика на Dynamic Island. Ранее эта функция была доступна только на iPhone 15, но теперь она появляется на всех устройствах с Dynamic Island.

Для британских пользователей iPhone введено отображение баланса счета в приложении Apple Wallet. Это обновление призвано улучшить удобство использования для пользователей в Великобритании.

Наконец, обновление iOS 17.1 направлено на снижение уровня излучения iPhone 12. В связи с проблемами излучения, власти Франции временно запретили продажу iPhone 12 в стране. Обновление операционной системы включает меры для снижения уровня излучения и соответствия нормам безопасности.

iOS 17.1 предлагает множество новых функций и улучшений, обеспечивая более удобный и надежный опыт использования для пользователей iPhone.