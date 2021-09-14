Apple выпустила iOS 14.8 и iPadOS 14.8 с обновлениями безопасности

Сегодня Apple выпустила iOS 14.8, став восьмым крупным обновлением операционной системы iOS, которое вышло в сентябре 2020 года. IOS 14.8 выходит через два месяца после выпуска iOS 14.7, обновления, которое представило поддержку MagSafe Battery Pack.

Обновление iOS 14.8 можно загрузить бесплатно, а программное обеспечение доступно на всех подходящих устройствах по беспроводной связи в приложении «Настройки». Чтобы получить доступ к новому программному обеспечению, перейдите в «Настройки»> «Основные»> «Обновление ПО». Apple также выпустила новую версию iPadOS 14 .

Согласно примечаниям к выпуску Apple, iOS 14.8 — это обновление, ориентированное на безопасность, которое рекомендуется для всех пользователей. В документе поддержки безопасности Apple описаны два основных исправления, которые были реализованы для проблем, которые, по словам Apple, могли активно использоваться.

Существует ошибка CoreGraphics, которая может позволить вредоносному PDF-файлу привести к выполнению произвольного кода, а также уязвимость WebKit, которая может позволить вредоносному веб-контенту выполнять код.

iOS 14.8 может стать одним из последних обновлений операционной системы iOS 14, поскольку мы ожидаем, что обновление iOS 15 будет выпущено всего через пару недель, но Apple заявила, что планирует позволить людям продолжать использовать iOS 14, если они не хочу обновляться до iOS 15. По этой причине iOS 14 со временем может получать небольшие обновления безопасности, но новые функции, скорее всего, будут ограничены iOS 15.

Обновление: Apple также выпустила watchOS 7.6.2 с аналогичными исправлениями безопасности для Apple Watch Series 3 и более поздних версий.