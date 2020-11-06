Apple выпустила iOS 14.2 с новыми смайликами

Последняя версия программного обеспечения Apple для iPhone и iPad доступна для загрузки.

iOS 14.2, последняя версия операционной системы Apple для iPhone, теперь доступна для загрузки вместе с новым обновлением iPadOS 14.2 для пользователей iPad. Наряду с косметическими надстройками, такими как новые смайлики и обои, программное обеспечение учит iPhone нескольким новым трюкам, включая поддержку внутренней связи с помощью умного динамика Apple HomePod и обнаружение людей на основе лидара для iPhone 12 Pro и Pro Max.

Представленная как функция доступности для слепых и слабовидящих, функция обнаружения людей использует лидарный датчик, встроенный в заднюю часть iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, для обнаружения людей в радиусе 15 футов от телефона, а также на расстоянии прочь они. Быстрые оповещения о людях поблизости могут, например, помочь тому, кто их не видит, сказать, когда нужно подъехать, ожидая в очереди.

Между тем, поддержка внутренней связи для Apple HomePod — это именно то, на что это похоже — это позволит вам использовать свой телефон для передачи быстрого сообщения через динамик. Например, вы можете предупредить членов семьи в другой комнате, что ужин готов. Эта функция предлагает аналогичные функции, которые предоставляют Alexa и Google Assistant через свои собственные интеллектуальные динамики, и она появляется как раз к запуску нового недорогого HomePod Mini от Apple .

Что касается смайликов, недавно добавленные опции включают в себя больше животных, продуктов питания и предметов домашнего обихода, а также новые смайлики с учетом пола.