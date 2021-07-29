Apple выпустил трейлер второго сезона сериала «See»

Сегодня Apple выпустила трейлер второго сезона своего оригинального шоу Apple TV + «See», премьера которого состоится 27 августа, а новые эпизоды будут выходить каждую пятницу. Второй сезон шоу будет состоять из восьми серий.

«See» был одним из первых шоу, премьера которого состоялась на Apple TV + в 2019 году, в нем участвовали Джейсон Момоа, Дэйв Баутиста и Альфри Вудард. Шоу следует за историей потери человечеством способности видеть, и, согласно Apple, второй сезон расскажет историю Бабы Восса, которого играет Джейсон Момоа, который пытается воссоединиться со своей семьей.

События сериала происходят в жестоком и примитивном будущем, спустя сотни лет после того, как человечество утратило способность видеть. Во втором сезоне Баба Восс (Момоа) изо всех сил пытается воссоединить свою семью, защищая ее, поскольку нависает угроза войны между Королевством Пайя и Тривантийской республикой. Несмотря на все его усилия, его жена и зрячие дети оказываются на переднем крае конфликта, где они привлекают внимание его отчужденного брата, Эдо Восса (Баутиста), могущественного и хитрого тривантианского генерала, чья давняя ненависть к нему брат подвергает их опасности еще больше.

Премьера второго сезона сериала присоединяется к напряженному осеннему сезону для Apple TV +, со вторым сезоном популярного комедийного шоу Теда Лассо, премьера которого состоялась на прошлой неделе , и предстоящих шоу, таких как «Утреннее шоу», премьера второго сезона которого состоится в сентябре.

Источник — Astera.